Си Цзиньпин посещает Марокко

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг прибыл в Марокко с «кратким визитом», сообщают марокканские государственные СМИ.

В Касабланке Си Цзиньпина приветствовал наследный принц Мулай Эль-Хасан, что государственное информационное агентство Марокко MAP назвало "отражением крепких уз дружбы, сотрудничества и солидарности между двумя странами".

Затем Си встретился с главой правительства Марокко Азизом Аджанучем и получил почести от Королевской гвардии.

Председатель КНР совершил визит после поездки в Бразилию на саммит G20. Это произошло в то время, когда Китай увеличил свои инвестиции в инфраструктуру и железные дороги Марокко. Близость Марокко к Европе и соглашения о свободной торговле с США и ЕС делают его прибыльным рынком для китайского бизнеса, включая производителей электромобилей .

В июне китайский производитель аккумуляторов Gotion High Tech объявил о планах строительства первой в Африке «гигафабрики» стоимостью 1,3 млрд долларов США (1,24 млрд евро).