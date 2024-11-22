Нетаньяху обозначил ордер на арест от МУС как антисемитский

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он «с отвращением отвергает» «абсурдные и ложные действия» МУС, выдавшего ордер на его арест.

В заявлении, опубликованном его офисом, он сказал: «Нет ничего более справедливого, чем война, которую Израиль ведет в Газе».

Нетаньяху назвал ордера на арест «антисемитскими» и сравнил их с «современным судебным процессом над Дрейфусом», имея в виду дело Альфреда Дрейфуса, имевшее место в 19 веке во Франции .

Дрейфус, французский солдат еврейского происхождения, был несправедливо осужден за измену в 1894 году, что широко расценивалось как антисемитское решение, за то, что он якобы передал французские военные секреты немецкому посольству в Париже. Он был окончательно оправдан в 1906 году после того, как его дело раскололо французское общество на долгие годы.

Президент США Джо Байден назвал ордера на арест, выданные Международным уголовным судом (МУС) премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галланта, «возмутительными».

В своем заявлении уходящий президент сказал: «Мы всегда будем поддерживать Израиль перед лицом угроз его безопасности».