Сегодняшний кризис внес свои коррективы в привычный образ жизни миллионов людей. Существенные изменения произошли и на рынке недвижимости. Практика показывает, что все больше наших с вами соотечественников покупке квартиры в городе предпочитают строительство собственного дома за его пределами. У решения купить загородный дом есть масса преимуществ, начиная с финансовой стороны вопроса и заканчивая условиями проживания.

Просторный частный дом… по цене однушки!

Жилье в столице сегодня стоит огромных денег, и по карману оно далеко не каждой среднестатистической семье. Не удивительно, что взоры многих москвичей устремлены в сторону предложений от строительных компаний, занимающихся возведением частных домов.

Однокомнатная квартира на окраине Москвы стоит не меньше, а в некоторых случаях – даже значительно больше участка с абсолютно новым просторным домом на расстоянии около 20-30 км от города. С учетом того факта, что почти у каждой столичной семьи сейчас есть собственный автомобиль, а в Подмосковье активно развивается работа общественного транспорта, с поездками на работу/в школу/по делам после переезда не возникает никаких проблем, даже если вы решили сэкономить и купить участок немного подальше, например, в 50 км от Москвы. К тому же большинство подмосковных земельных участков для индивидуального жилищного строительства находятся недалеко от городов или поселков городского типа, где есть более или менее развитая инфраструктура и прочие блага, к которым так привыкли вчерашние горожане.

Преимущества строительства частного дома

Люди, которые еще недавно были закоренелыми москвичами, но в определенный момент своей жизни приняли взвешенное решение о строительстве и переезде в частный дом, отмечают, что жизнь за городом в собственном доме обладает неоспоримыми плюсами:

Большая площадь жилья за те же деньги. За сумму, потраченную на покупку тесной однушки на окраине Москвы, можно построить большой дом, где всем хватит места. Яркий тому пример – частные дома от строительной компании «Построй Себе Дом», которые можно увидеть своими глазами в реальных условиях на выставке домов в коттеджном посёлке «Судаково Южное» в 25 км. от МКАД. Выставка частных домов «Построй Себе Дом» работает круглый год. Вход свободный.

Благоприятная экологическая обстановка. В современном мегаполисе всегда бурлит жизнь: движение машин не останавливается ни днем, ни ночью, пыль и шум становятся постоянными спутниками горожан. А вот за городом ситуация кардинально иная: здесь всегда спокойно и тихо, воздух свеж и прозрачен, по утрам вместо автомобильных клаксонов жителей будит пение птиц и заглядывающие в окошко солнечные лучи.

Отсутствие соседей. В многоквартирных домах приходится считаться с людьми, живущими через стенку или этажом выше/ниже, терпеть галдящих по соседству гостей и курящих на лестничной клетке жильцов. Выбирая жизнь в собственном доме, вы кардинально меняете ситуацию и распоряжаетесь жильем и приусадебным участком по своему усмотрению.

Выберите свой будущий дом на выставке домов «Построй Себе Дом»!

Строительная компания «Построй Себе Дом» - один из лидеров рынка загородного строительства ИЖС в столичном регионе. Стремясь удовлетворить потребности потенциальных заказчиков, компания «Построй Себе Дом» предлагает уникальное решение – выставку домов в подмосковном коттеджном поселке «Судаково Южное» в 25 км. от МКАД. Выставка домов «Построй Себе Дом», это не просто экспозиция, а полноценное эко-пространство, которое доступно для посещения круглый год с бесплатным входом, где представлены полностью обустроенные частные дома, возведенные по наиболее востребованным технологиям. Посетители увидят здесь каркасные и модульные дома, дома из СИП панелей, 1- и 2-этажные дома из газобетона, полностью соответствующие сводам правил СП. Представленные на выставке домов объекты загородной недвижимости построены «под ключ», подключены все необходимые инженерные коммуникации, обставлены современной мебелью и техникой. Внутри и снаружи выполнена чистовая отделка, а над благоустройством территории потрудились лучшие ландшафтные дизайнеры региона.

Люди, которые задумываются о покупке загородного дома, могут выбрать проект, технологию строительства дома и материалы, ориентируясь не на фото на сайте застройщика, а на готовые объекты загородной недвижимости. Это позволяет не просто представить свой будущий дом, а увидеть его вживую, пройтись по комнатам, убедиться в надлежащем качестве строительства дома, представить, как приятно будет просыпаться по утрам и выходить в собственный двор, дыша полной грудью, наслаждаясь тишиной и покоем в своём доме.

Для удобства посетителей выставки домов на территории подмосковного коттеджного поселка «Судаково Южное» организовано деловое пространство, где можно получить детальную консультацию и профессиональную помощь в выборе своего будущего дома. Сотрудники компании ответят на любые вопросы и предложат максимально выгодные условия сотрудничества.

Как добраться: Выставка домов располагается в современном коттеджном посёлке «Судаково Южное», который является частью большого КП «Судаково Парк» всего в 10 км от г. Домодедово. От Москвы всего 20 минут езды на машине по трассе М-4 «Дон», или на автобусе прямо от метро Домодедовская, автобусная остановка находится всего в 500 метрах от посёлка.

Следить за новостями и получать более подробную информацию о выставке домов вы можете по указанным ссылкам:

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