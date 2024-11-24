"Московский Торговый Холдинг" открывает новые возможности для физических лиц и малого бизнеса

Компания "Московский Торговый Холдинг" с 26-летним опытом успешной работы на рынке зарекомендовала себя как надежного поставщика для среднего и крупного бизнеса. Однако, с 2024 года компания решила расширить свою деятельность и открыть новое направление продаж для физических лиц и малого бизнеса.

Как отмечают представители компании, в ассортименте компании "Московский Торговый Холдинг" представлено более 50 000 товаров для строительства и ремонта, что делает ее удобным и надежным партнером для всех, кто интересуется качественным материалам и инструментам. Кроме того, компания предлагает бесплатную доставку по всей России при заказе от 30 000 рублей, что делает сотрудничество еще более выгодным.

Особое внимание следует обратить на то, что все продаваемые товары компании "Московский Торговый Холдинг" абсолютно новые и имеют официальную гарантию от производителей. Это гарантирует покупателям высокое качество и надежность.

Профессиональные менеджеры компании всегда готовы помочь клиентам выбрать необходимый товар, дать консультацию и решить все возникающие вопросы. Благодаря такому индивидуальному подходу к каждому клиенту, "Московский Торговый Холдинг" создает условия для удобного и успешного сотрудничества как с физическими лицами, так и с малым бизнесом.

Выход компании "Московский Торговый Холдинг" на рынок сегмента физических лиц и малого бизнеса открывает новые перспективы и возможности для всех, кто ценит качество, надежность и индивидуальный подход в выборе строительных и ремонтных материалов.

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