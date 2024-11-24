Компания "BioGrowing" представила инновационные решения и силу товарного ассортимента в рамках "Pharmtech & Ingredients 2024"

В рамках "Pharmtech & Ingredients 2024" компания "BioGrowing" представила гостям инновационные решения и силу товарного ассортимента, при этом особое внимание привлекла закваска глубокой заморозки

В период с 19 по 22 ноября 2024 года в Москве с успехом прошла выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства "Pharmtech & Ingredients". Выступив в роли единственного официального спонсора, компания "BioGrowing" продемонстрировала свою выдающуюся корпоративную силу и инновационный ассортимент продукции, завоевав награду в номинации "Яркая презентация международной компании", показав невероятную эффективность работы, что позволило еще сильнее укрепить звание одного из лидеров мирового рынка пробиотиков.

Для участия в выставке компания "BioGrowing" направила четырех экспертов из отделов исследований и разработок, производства и продаж. Используя уникальный опыт, профессиональные знания и стремление к совершенству, представители компании представили гостям выставки последние научные достижения компании в области пробиотических продуктов, подчеркнув приверженность компании "BioGrowing" отменному качеству продукции и безупречному обслуживанию клиентов.

Важно отметить, что на протяжении последних лет спрос на пробиотические продукты на обширном российском рынке стремительно вырос в связи с тем, что потребители уделяют своему здоровью все больше внимания. Компания "BioGrowing" активно сотрудничает с местными предприятиями, поставляя в Россию больше высококачественных пробиотических продуктов, удовлетворяя острую потребность рынка в инновационных решениях для здоровья.

На своем выставочном стенде компания "BioGrowing" представила широкий ассортимент продуктов и услуг, включая пробиотики, постбиотики, заквасочные культуры, а также услуги узкоспециализированной подрядной фармацевтической организации (CDMO) и производителя оригинальной продукции (ODM). Продукция нашей компании имеет уникальный вкус и предлагает удобные способы употребления, предоставляя гостям выставки и клиентам новые возможности в сфере укрепления здоровья.

Важно отметить, что большое внимание привлекли заквасочные культуры от "BioGrowing". Компания "BioGrowing" имеет уникальный многолетний опыт в сфере производства заквасок и занимается исследованиями заквасочных культур с 2009 года, при этом наша продукция заслужила доверие наших клиентов.

При производстве заквасок глубокой заморозки от "BioGrowing" используется метод прямого гранулирования и замораживания жидким азотом, который сокращает время сублимационной сушки и эффективно увеличивает количество жизнеспособных бактерий. Закваски от нашей компании предлагают клиентам минимальное время начальной фазы роста и высокую скорость ферментации, что позволяет снизить затраты и повысить эффективность. В настоящее время лишь несколько компаний по всему миру владеют данную технологией и способны поставлять продукцию в промышленных масштабах. После презентации и выхода на рынок данная продукция получила признание клиентов, работающих в отрасли, и стала активно использоваться в данной сфере.

Уже в этом году компания "BioGrowing" заключила партнерское соглашение с одной из 500 крупнейших молочных компаний в мире. Специально для наших клиентов мы разработали высококачественные закваски из нашей премиальной линейки с шестью показателями эффективности и безупречным качеством, которые предлагают безупречную ферментационную активность, постокисление, текстуру, аромат, сенсорные и антифаговые свойства. Высочайшее качество и соблюдение самых строгих стандартов были отмечены нашими многочисленными клиентами.

Кроме того, большое внимание привлекла популярная линейка пробиотиков "Flora-Focus®" собственной разработки компании "BioGrowing", которая охватывает различные области, включая здоровье кишечника, поддержку иммунитета, здоровье женских органов и полости рта, удовлетворяя все более разнообразные потребности потребителей в сфере укрепления здоровья. Важно отметить, что пробиотик Weizmannia coagulans BC-G44 получил сертификат полностью безвредного продукта (GRAS) в США в 2024 году, продемонстрировав превосходную стабильность и активность, что делает позволяет активно использовать его в производстве продуктов питания и напитков.

Одним из самых ярких экспонатов выставки стал флагманский продукт компании "BioGrowing", Lactobacillus plantarum Lp-G18. Данный штамм имеет многочисленные результаты клинических исследований и патенты. Кроме того, уже в сентябре того года он был удостоен одной из трех наград в номинации "Ингредиент года для модуляции микробиома" в ходе выставки "Nutra Ingredients Asia Awards" в странах Азии. Кроме того, штамм Lp-G18 позволяет получать высокий уровень глютаминсинтетазы и, как было доказано, играет положительную роль в поддержании здоровья кишечника, борьбе с H.pylori и усилении иммунных реакций.

Во время выставки Цзинцзин Шан, руководитель российского подразделения "BioGrowing", дал интервью местным СМИ, поделившись своим мнением о рынке пробиотиков и перспективах на будущее. Являясь ведущим предприятием в области производства пробиотиков в Китае, компания "BioGrowing" экспортирует свою продукцию более чем в 70 стран и входит в тройку крупнейших поставщиков пробиотиков для повышения иммунитета и в пятерку крупнейших поставщиков пробиотического сырья для производства продуктов питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уникальный опыт компании и достигнутые высоты позволили компании "BioGrowing" заслужить отменную репутацию в отрасли.

Компания "BioGrowing" имеет многочисленных партнеров на российском рынке и завоевывает доверие и поддержку все новых и новых клиентов из России. Мы гордимся тем, что наша компания имеет возможность показать в России самые актуальные данные о пробиотиках и продукции компании в рамках данной выставки, одновременно демонстрируя передовые технологии и производственные возможности. Такой подход помогает укрепить долгосрочные и стабильные партнерские отношения с российскими партнерами и перейти на качественно новый уровень сотрудничества на рынке России. Компания "BioGrowing" делает все возможное для укрепления сотрудничества с российскими партнерами, способствуя популяризации и развитию пробиотических продуктов на местном рынке.

Компания "BioGrowing" с уверенностью смотрит в будущее и надеется на плодотворное сотрудничество с партнерами из самых разных стран, что позволит перейти на качественно новый уровень работы по укреплению здоровья, предлагая клиентам по всему миру полезную продукцию.