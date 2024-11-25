ОС при Росгидромете начал подготовку плана работы на 2025 год

22 ноября под председательством Вадима Петрова прошло заседание Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В заседании приняла участие врио руководителя службы Наталия Радькова.

Председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров в начале заседания доложил о результатах посещения форума Общественной Палаты Российской Федерации «Сообщество» и позициях Общественного совета в рейтинге.

На заседании были рассмотрены проекты Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2025 год, которые были поддержаны всеми членами Общественного совета. Также обсуждался вопрос формирования проекта Плана работы Общественного совета при Росгидромете на 2025 год.

По результатам заседания Общественного совета все принятые решения будут отражены в протоколе.