Грузовой самолет DHL разбился возле аэропорта Вильнюса

По данным литовских чиновников, грузовой самолет, выполнявший рейс в интересах немецкой логистической компании DHL, потерпел крушение недалеко от Вильнюсского международного аэропорта в Литве в понедельник утром, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.

Самолет, эксплуатируемый авиакомпанией SWIFT, вылетел из немецкого города Лейпциг , который является транспортным узлом DHL.

«Он упал за несколько километров до аэропорта, его просто пронесло несколько сотен метров, его обломки немного зацепили жилой дом», — рассказал глава литовской спасательной службы Ренатас Пожела.

«Жилая инфраструктура вокруг дома была охвачена огнем, сам дом получил незначительные повреждения, но нам удалось эвакуировать людей», — добавил он.

По словам чиновников, из здания были эвакуированы двенадцать жильцов.

Ранее сообщалось, что самолет врезался в жилой дом.

Причина крушения пока неизвестна, однако глава полиции Литвы не исключает терроризм как мотив.

«Это одна из версий, которую необходимо расследовать и проверить. Нам предстоит еще много работы», — заявил на пресс-конференции начальник полиции Арунас Паулаускас.