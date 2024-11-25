Неопознанные беспилотники замечены над авиабазами Великобритании

Военно-воздушные силы США (USAF) заявили , что за последнюю неделю в районе трех авиабаз в Соединенном Королевстве было обнаружено несколько небольших неопознанных беспилотников .

Военно-воздушные силы США в Европе заявили, что «небольшие беспилотные летательные аппараты» были замечены над базой Королевских ВВС Лейкенхит, базой ВВС Милденхолл в графстве Саффолк и базой ВВС Фелтвелл в Норфолке на востоке Англии.

«За беспилотными летательными аппаратами велось активное наблюдение, и руководители установки пришли к выводу, что ни одно из вторжений не затронуло жителей базы или критически важную инфраструктуру», — заявили в ВВС.

«В целях обеспечения оперативной безопасности мы не обсуждаем наши конкретные меры защиты сил, но оставляем за собой право защищать объект. Мы продолжаем контролировать наше воздушное пространство и работаем с властями принимающей страны и партнерами миссии, чтобы обеспечить безопасность персонала, объектов и активов базы».

В Лейкенхите располагается 48-е авиационное подразделение, которое ВВС США считают основой своего боевого потенциала в Европе.