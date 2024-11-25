Франция и Великобритания намерены поставлять Украине ракеты большой дальности

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил BBC, что Украина может запустить французские ракеты большей дальности по России в «логике самообороны». Французские ракеты Scalp — это те же самые ракеты Великобритании Storm Shadow, которые Украина уже использовала при атаках на Россию.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила государственным СМИ, что комментарии Барро — это «не поддержка Украины, а, скорее, похоронный звон по ней».

Барро выступил с заявлением после того, как Соединенные Штаты дали добро на использование Украиной предоставленных США ракет ATACMS большей дальности .

Тем временем Россия заявила, что уничтожила 34 украинских беспилотника. В сообщении в Telegram Минобороны сообщило, что уничтожило 34 украинских беспилотника, 27 из которых летали над Курской областью России.

Ранее губернатор Курской области заявил, что ночью над Курском, граничащим с Украиной, были перехвачены «две украинские ракеты».