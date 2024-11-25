СДПГ выдвинет Шольца кандидатом на пост канцлера

Левоцентристская партия социал-демократов (СДПГ) Германии в понедельник официально выдвинет канцлера Олафа Шольца в качестве главного кандидата от партии на внеочередных федеральных выборах 23 февраля.

Выдвижение кандидатуры Шольца произошло после двух недель напряженных дискуссий внутри СДПГ по вопросу о том, поддержать ли действующего канцлера на второй срок или вместо этого поддержать Бориса Писториуса .

Министр обороны Писториус, в настоящее время самый популярный политик Германии по опросам, на прошлой неделе объявил, что не будет баллотироваться на пост канцлера, и предложил свою поддержку Шольцу. Это открыло путь для выдвижения Шольца в качестве главного кандидата от СДПГ, но у него низкие рейтинги общественного одобрения.