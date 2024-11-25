Volkswagen поддерживает план закрытия завода в Германии

Генеральный директор Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер заявил немецкой газете Welt am Sonntag что автомобильный гигант продолжит реализацию своих планов по закрытию завода, несмотря на критику со стороны профсоюзов. «Нам необходимо сократить наш персонал и приспособиться к новым реалиям», сказал Шефер. В октябре производственный совет компании заявил, что автопроизводитель закроет три завода что приведет к сокращению тысяч рабочих мест.

На вопрос Welt am Sonntag, может ли компания отказаться от закрытия одного из предприятий, Шефер ответил: «В настоящее время мы этого не видим». Руководитель Volkswagen также поддержал планы по увольнению работников, заявив, что «будет недостаточно» сокращать штат за счет досрочных выходов на пенсию и выходных пособий. «Это просто займет слишком много времени», сказал Шефер. Он считает, что планы по сокращению займут три-четыре года.

«Нет смысла затягивать реструктуризацию до 2035 года. К тому времени конкуренты уже опередят нас», заявил Шефер.