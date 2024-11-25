Вадим Петров принял участие в заседание Межведомственной национальной океанографической комиссии РФ

Состоялось очередное заседание Межведомственной национальной океанографической комиссии Российской Федерации (МНОК) под председательством заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Дениса Секиринского. В заседании принял участие Председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН восстановления экосистем Вадим Петров.

Напомним, в июне 2024 года российская делегация участвовала в 57-й сессии Исполнительного совета Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО (МОК), которая проходила в Париже. На заседании был заслушан отчет российской делегации об итогах ее работы в области океанографии.

«Необходимо наращивать эффективность участия нашей страны в МОК путем привлечения российских специалистов в координационные, консультативные и рабочие группы Межправительственной океанографической комиссии. Так, в текущем году мы привлекли более 20 российских специалистов к работе в группах МОК. Мы надеемся на их активное участие», — подчеркнул Денис Секиринский.

Также на заседании участники актуализировали план морских экспедиционных работ на 2024 год. В него вошло 69 экспедиций с использованием научно-исследовательских судов Минобрнауки России и Росгидромета. Экспедиционная работа позволяет получать актуальные данные о происходящем в Мировом океане, которые позволят обеспечить безопасность и эффективность деятельности российских организаций в океанах и морях.

В рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина и Заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко утвержден комплекс мер, направленных на создание и развитие морской биостанции на мысе Анастасии (п-ов Крильон, о. Сахалин). Инициатива предполагает подписание соглашения о взаимодействии заинтересованных ведомств и организаций, реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры для обеспечения деятельности биостанции и мероприятий по формированию научной программы исследований.

Кроме того, на заседании МНОК утверждено положение о Рабочей группе по программе «Плавучий университет». Программа направлена на подготовку новых поколений специалистов в области океанографии и смежных наук. Рабочая группа будет содействовать популяризации плавучих университетов в научных и научно-популярных изданиях, на выставках, симпозиумах и конференциях, готовить предложения по основным направлениям развития и внедрения научно-образовательной программы «Плавучий университет».

С 11 по 13 марта 2025 года запланирована сессия Подкомиссии МОК по западной части Тихого океана в Токио, где будет рассматриваться проект стратегии по устойчивому планированию и управлению океанами.

Источник: minobrnauki.gov.ru