Мировые лидеры ввыразили надежду на прекращение огня в Израиле

Сообщается, что в результате израильских авиаударов по всему Ливану погибло 31 человек.

Израильские военные заявили, что нанесли удары примерно по 25 «террористическим объектам» в Набатии, Баальбеке, долине Бекаа и на юге Бейрута.

В понедельник правительства нескольких стран заявили, что соглашение о прекращении огня между Израилем и базирующейся в Ливане группировкой близится к достижению.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил журналистам на ежедневном брифинге в понедельник: «Мы считаем, что достигли точки, к которой близки». «Мы пока не достигли этой цели. Мы считаем, что траектория этого процесса движется в очень позитивном направлении, но, опять же, ничего не будет сделано, пока не будет сделано все, ничего не будет обсуждаться, пока не будет обсуждено все», - сказал он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что динамика событий стала более выраженной, чем в предыдущие дни.

«В настоящее время мы обсуждаем с нашими партнерами из стран Персидского залива и арабского мира, как мы можем в этой ситуации, по крайней мере, решить одну из главных проблем — ситуацию в Ливане — и, наконец, добиться прекращения огня», — сказала она.