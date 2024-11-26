G7 проводят встречу для обсуждения ситуации на Украине и Ближнем Востоке

Встреча в Италии проходит на фоне возобновившихся заявлений о том, что соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» может быть близко .

Посол Израиля в США Майк Герцог заявил в понедельник израильскому армейскому радио, что соглашение между Израилем и базирующейся в Ливане группировкой «Хезболла» может быть достигнуто «в течение нескольких дней».

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в понедельник объявил о пакете санкций, нацеленных на 30 судов так называемого «теневого флота» России.

«Сегодня утром я объявляю о самом крупном пакете санкций против российского теневого флота, и это подчеркивает приверженность Великобритании Украине», — заявил Лэмми журналистам на встрече министров иностранных дел стран G7 в Италии.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет участие в запланированных заключительных переговорах G7 перед сменой администрации в Белом доме.

Команда избранного президента-республиканца Дональда Трампа может существенно изменить внешнюю политику США, а сенатор от Флориды Марко Рубио станет кандидатом на пост государственного секретаря в новой администрации.

Министерство иностранных дел Италии сообщает, что Украина и Ближний Восток станут ключевыми темами переговоров, которые пройдут в небольшом городке Фьюджи, примерно в 80 километрах (50 милях) от Рима.