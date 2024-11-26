Индия: спор по поводу строительства мечети перерос в смертельные столкновения

По словам чиновников, около 1000 протестующих мусульман собрались возле мечети Шахи Джама Масджид в Самбале, в северном штате Уттар-Прадеш, чтобы помешать группе провести предписанное судом обследование после подачи петиции индуистским адвокатом, который утверждал, что мечеть была построена на месте индуистского храма.

«Все школы и колледжи закрыты, а публичные собрания запрещены» в Самбале, сообщил местный администратор Аунджанея Кумар Сингх.

По словам Сингха, в целях сдерживания беспорядков посторонним лицам, общественным организациям и представителям общественности запретили въезжать в город без официального разрешения до 30 ноября.

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых запечатлены сцены забрасывания камнями и возгорания транспортных средств. Полиция заявила, что в ответ применила слезоточивый газ.