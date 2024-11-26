Трамп угрожает высокими пошлинами Канаде, Мексике и Китаю

Будущий Президент США Дональд Трамп официально объявил о своих намерениях ввести новые пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, с целью борьбы с проблемами нелегальной иммиграции и торговли наркотиками.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social, Трамп подтвердил, что сразу после инаугурации, 20 января, он подпишет необходимые документы для введения 25% пошлины на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Мексики и Канады. Он также выразил свое негодование по поводу открытых границ этих стран, считая их политику "нелепой".

Более того, Трамп сообщил о планах введения дополнительной 10% пошлины на товары из Китая, указывая на необходимость противостояния проблеме незаконной иммиграции и торговли запрещенными наркотиками, которые, по его мнению, представляют серьезную угрозу для Соединенных Штатов.

Критикуя Китай за недостаточные меры по борьбе с незаконным ввозом наркотиков через Мексику в США, он заявил о введении дополнительной пошлины в размере 10% на все китайские товары, поставляемые в Соединенные Штаты. Согласно его заявлению, эта пошлина будет действовать до тех пор, пока Китай не прекратит данный ввоз. Напомним, что инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.