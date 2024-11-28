США ввели санкции против венесуэльских чиновников

В среду высокопоставленный чиновник Вашингтона объявил о введении санкций против 21 венесуэльского чиновника за их участие в подавлении протестов после президентских выборов в июле в США.

Санкции применены к членам кабинета президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включая министра планирования Рикардо Хосе Менедеса, министра коммуникаций Фредди Альфреда Назарета, а также к высокопоставленным сотрудникам разведки Алексису Хосе Родригесу и Хавьеру Хосе Маркано.

Лидер оппозиции Эдмундо Гонсалес был назван избранным президентом, несмотря на заявления Мадуро о своей победе на выборах, сообщили из Вашингтона.

«Репрессивные действия Мадуро и его представителей после президентских выборов в Венесуэле являются отчаянной попыткой заставить замолчать голоса ее граждан», — говорится в заявлении исполняющего обязанности заместителя министра финансов Брэдли Смита.