В документе, опубликованном на сайте Европейского парламента, отмечается, что депутаты ЕП выражают желание, чтобы страны Евросоюза настаивали на принятии очередного пакета санкций против России, который будет 15-м по счету. Они предлагают расширить санкции в сферах металлургии, атомной энергетики, химии и банковского сектора.

В своем обращении к Совету ЕС, Европарламент также призывает к ужесточению ограничений в отношении ключевых отраслей экономики России, таких как металлургия, атомная энергетика, химическая промышленность, сельское хозяйство и банковское дело, а также в отношении продукции из алюминия, стали, урана, титана и никеля.

В четверг на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент примет резолюцию в поддержку Украины. Этот документ несет рекомендательный характер и не обязателен для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. Партии, поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, стали авторами антироссийского документа. На пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса был утвержден Андрюс Кубилюс, который также внес свой вклад в создание этой резолюции. Также в документе говорится о необходимости введения "полного эмбарго на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа (СПГ)".