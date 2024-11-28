Тайвань проводит воздушные учения на фоне давления со стороны Китая

Министерство обороны Тайваня сообщило, что во вторник утром военные провели учения с участием самолетов, кораблей и ракетных систем ПВО в преддверии поездки президента Лай Цинда в Тихий океан.

Воздушные учения проводились в течение более двух часов, начиная с 5 утра (22:00 по центральноевропейскому времени среды), говорится в заявлении командования ВВС Тайваня.

В заявлении учения описываются как «боевые учения», которые призваны «укрепить общую эффективность операций противовоздушной обороны и проверить процедуры реагирования и ведения боевых действий силами противовоздушной обороны».

Китай считает Тайвань своей территорией и регулярно размещает истребители, беспилотники и военные корабли вокруг демократически управляемого острова, пытаясь поддерживать военное давление .