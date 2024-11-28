Трамп обсуждает вопросы миграции с лидером Мексики

В ходе беседы между будущим президентом США и президентом Мексики было объявлено, что миграция через Мексику в США будет прекращена.

Этот шаг, по мнению Трампа, приведет к закрытию границы между двумя странами. На сайте Truth Social было опубликовано заявление будущего президента о конструктивной беседе с лидером Мексики, в ходе которой было достигнуто соглашение по остановке миграции и обсуждены меры по прекращению наркотрафика в Соединенные Штаты.

Трамп написал о штатах и потреблении наркотиков в США. Шейнбаум сообщила обсуждении миграционной «стратегии» Мексики, но не упомянула о закрытии границы.