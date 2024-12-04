Ближний Восток: ООН созовет саммит по решению проблемы двух государств

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ​​ООН) во вторник вновь призвала Израиль уйти с оккупированных палестинских территорий на Ближнем Востоке и объявила о проведении международного саммита в июне 2025 года для обсуждения возможности «двухгосударственного решения» в регионе.

В резолюции, принятой 157 голосами против 8, Ассамблея выразила «непоколебимую поддержку, в соответствии с международным правом, решению о двух государствах — Израиле и Палестине».

Соединенные Штаты и Израиль были в числе стран, проголосовавших против, при этом семь человек воздержались.

Ассамблея заявила, что два государства должны «жить бок о бок в мире и безопасности в рамках признанных границ, основанных на границах, существовавших до 1967 года».

Для обсуждения этой перспективы в июне 2025 года в Нью-Йорке состоится международная конференция, которую примут Франция и Саудовская Аравия.

«Мы решили провести конференцию в июне следующего года», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Саудовскую Аравию.