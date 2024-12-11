В Германии разгорелись дебаты по поводу сирийских мигрантов

Спустя несколько дней после падения режима президента Башара Асада в Сирии в Германии разгорелись дебаты по поводу возможного возвращения сирийских мигрантов и просителей убежища на родину.

В Германии видные деятели правого крыла — от консервативной оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) до крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — поспешили предложить планы, побуждающие сирийцев вернуться домой.

Представители более левых взглядов из Социал-демократической партии (СДПГ) и Зелёных, двух оставшихся партий в нынешней правительственной коалиции меньшинства Германии, предостерегают от радикальных действий.

По данным Министерства внутренних дел Германии, в настоящее время в Германии проживают 974 136 граждан Сирии . Около 712 000 из них получили статус беженца, включая просителей убежища с ожидающими рассмотрения заявлениями и просителей убежища, чьи заявления были отклонены, но которым была предоставлена ​​временная защита по гуманитарным соображениям.

Подавляющее большинство прибыло в Германию в период с 2015 по 2016 год при бывшем канцлере Ангеле Меркель, которая в ответ на их прибытие произнесла знаменитую фразу: «Wir schaffen das» или «Мы можем это сделать».

В понедельник Управление по миграции и беженцам Германии (BAMF) объявило, что временно приостановит рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от граждан Сирии. То же самое сделали власти Австрии, Италии, Норвегии, Нидерландов, Швейцарии, Франции, Бельгии и Великобритании.