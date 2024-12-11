Новый премьер-министр Сирии призывает к «стабильности и спокойствию»

Командующий СДС Мазлум Абди сообщил, что поддерживаемые США курдские Сирийские демократические силы (СДС) и поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы достигли соглашения о прекращении огня в северном городе Манбидж после нескольких дней боев.

«Мы достигли прекращения огня при посредничестве США, чтобы сохранить безопасность и защищенность мирных жителей», написал Абди в X, ранее Twitter. «Бойцы Военного совета Манбиджа, которые сопротивляются атакам с 27 ноября, покинут этот район как можно скорее».

Новый исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир сообщил телеканалу Al Jazeera, что он встречается с членами переходного правительства.

«Мы пригласили членов старого правительства и некоторых директоров администрации в Идлибе и прилегающих к нему районах, чтобы облегчить все необходимые работы в течение следующих двух месяцев, пока у нас не будет конституционной системы, способной служить сирийскому народу», сказал аль-Башир.