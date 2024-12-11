Тайвань обнаружил десятки китайских самолетов и судов

«53 самолета НОАК, 11 судов ВМС НОАК и 8 официальных судов, действующих вокруг Тайваня, были обнаружены сегодня до 6 утра (UTC+8)», — говорится в сообщении министерства обороны Тайваня в социальной сети X.

«23 самолета пересекли среднюю линию и вошли в северную, юго-западную и восточную зону ПВО Тайваня», — заявили в министерстве, имея в виду свою опознавательную зону ПВО.

Военные Тайваня заявили, что отслеживают ситуацию и отреагируют на нее.

Во вторник Тайвань заявил, что Китай разместил свой крупнейший военно-морской флот в региональных водах за последние три десятилетия, разместив около 90 кораблей вдоль так называемой первой цепи островов, которая соединяет Окинаву, Тайвань и Филиппины.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) пока не прокомментировала усиление военной активности в регионе, а последний всплеск напряженности произошел после визита президента Тайваня Лай Цзин-дэ в Соединенные Штаты на прошлой неделе.

Агентство новостей Reuters со ссылкой на Управление по делам Тайваня КНР заявило в среду, что правительство никогда не позволит тайваньским «сепаратистским» силам безнаказанно вступать в сговор с внешними силами с целью добиться независимости, когда его спросили о китайской военной активности вокруг Тайваня.