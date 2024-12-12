Австралия и Папуа-Новая Гвинея заключают соглашения против Китая

Австралия предоставит Папуа-Новой Гвинее 600 миллионов австралийских долларов (382 миллиона долларов США или 363 миллиона евро) в течение 10 лет для поддержки.

В ответ Папуа-Новая Гвинея подписала конфиденциальный пакт о безопасности с Австралией, который призван помешать Китаю укрепить свои позиции в сфере безопасности в тихоокеанском государстве, согласно сообщению австралийской общественной телерадиокомпании.

Премьер-министр Энтони Альбанезе и его коллега из Папуа-Новой Гвинеи (ПНГ) Джеймс Марапе объявили о соглашении, которое не будет обнародовано, в четверг на пресс-конференции в Сиднее.

Марапе сказал, что пакт о безопасности с Австралией «идеально вписывается» в обеспечение безопасности игроков, и преуменьшил значимость соглашения, заявив, что оно просто подтверждает статус Австралии как главного партнера Папуа — Новой Гвинеи в сфере безопасности.

Папуа — Новая Гвинея уже давно утверждает, что выбирает Австралию и США в качестве своих главных партнеров в сфере безопасности, а Китай — в качестве торгового и экономического партнера.