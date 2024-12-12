Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций подавляющим большинством голосов приняла в среду резолюцию, требующую немедленного, безусловного прекращения огня в опустошенном секторе Газа.

По данным местных властей, продолжающаяся война в анклаве длится уже больше года и унесла жизни более 44 000 человек.

В тексте содержится призыв к «немедленному, безусловному и постоянному прекращению огня» и «немедленному и безусловному освобождению всех заложников» — формулировка, аналогичная тексту, на который Вашингтон наложил вето в Совете Безопасности в прошлом месяце.

Генеральная Ассамблея также одобрила еще одну резолюцию, которая оказывает поддержку Агентству ООН по делам палестинских беженцев, с которым Израиль яростно спорит с начала войны.

Резолюция осудила новый закон, который запретит деятельность агентства в Израиле с конца января. Она потребовала, чтобы Израиль уважал мандат БАПОР и «позволил его операциям продолжаться без помех или ограничений».