Президент Южной Кореи Юн защищает решение о введении военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в четверг выступил в защиту своего решения объявить краткосрочное военное положение, заявив, что это мера по защите демократии в стране.

Оказавшийся в затруднительном положении президент, находящийся под следствием по обвинению в организации мятежа, на прошлой неделе объявил военное положение, заявив, что хочет избавить страну от «просеверокорейских сил», что ввергло страну в политический хаос.

В телевизионном заявлении Юн обвинил оппозицию в попытке отстранить его от должности.

«Я буду бороться до конца, чтобы не допустить, чтобы силы и преступные группировки, которые парализовали правительство страны

и подорвали конституционный порядок страны, угрожали будущему Республики Корея», — сказал Юн.

Он назвал Национальную ассамблею «монстром, который разрушает конституционный порядок либеральной демократии» под господством крупной оппозиционной партии, одновременно осудив «национальный кризис».

«Оппозиция сейчас устраивает танец хаоса с ножами, утверждая, что объявление военного положения является актом мятежа. Но было ли это на самом деле?» — сказал Юн.