Рекордный рост грузооборота в самом северном мегаполисе

За первые три квартала года транспортный поток в Норильске продемонстрировал впечатляющий рост на 29% - по сравнению с предыдущим годом. Этот факт особенно примечателен, учитывая уникальное географическое положение города – самого северного мегаполиса планеты, куда можно добраться исключительно по воздуху или воде.

Ключевую роль в грузовой логистике региона играет Дудинский морской порт, через который в минувшем году прошло 3,8 миллиона тонн различных грузов. Водные пути становятся все более привлекательными для бизнеса благодаря экономической эффективности и возможности транспортировки крупногабаритных грузов.

Реагируя на растущие потребности региона, компания «Деловые Линии» запустила специализированный сервис водных перевозок. Это решение уже доказало свою востребованность, способствуя значительному увеличению грузопотока в регионе.

Эксперты отмечают позитивные изменения в инфраструктуре Енисейского водного пути. По мнению Михаила Коптева из «Скиф-Карго», модернизация речной инфраструктуры существенно повысила безопасность и эффективность грузоперевозок.

Увеличение транспортного потока создает мультипликативный эффект для экономики региона. Растет потребность в квалифицированных кадрах для обслуживания судов и портовой инфраструктуры, развиваются смежные отрасли. «Деловые Линии» и другие логистические компании продолжают инвестировать в развитие транспортных маршрутов, способствуя экономическому росту заполярного города.