Выставка настоящих домов в реальных условиях «Построй Себе Дом»

Строительство собственного дома зачастую является определяющей вехой в жизни человека или, как минимум, существенным и значимым событием. Поэтому строительная компания «Построй Себе Дом» решила быть ближе к тем людям, которые планируют жить загородной жизнью, и открыла уникальную выставку настоящих домов на территории подмосковного коттеджного посёлка «Судаково Южное» в 25 км. от МКАД по трассе М-4 «Дон». На Выставке Домов «Построй Себе Дом» представлены полноценные домовладения, где вы сможете увидеть готовые загородные дома с ландшафтным дизайном прилегающей территории, зоной отдыха с барбекю, парковкой, септиком, скважиной и прочими благами цивилизации, без которых нельзя представить комфортную жизнь в загородном доме.

Во всех представленных на выставке объектах загородной недвижимости выполнен дизайн интерьера, установлена мебель, кухонные гарнитуры и сантехника. Проложены все инженерные коммуникации: водоснабжение, водоотведение, система вентиляции и кондиционирования, отопление, а также проведены профессиональные электромонтажные работы согласно правилам устройства электроустановок ПУЭ. Каждый дом построен под ключ, с различными планировочными решениями и фактически готов для постоянного проживания, что помогает наиболее полно визуализировать представление по удобству эксплуатации частного дома.

Экспозиция включает в себя дома из газобетона в один и в два этажа, дома из СИП панелей, каркасные дома различного ценового сегмента и современные быстровозводимые модульные дома под ключ. Регулярно проводятся бесплатные обзорные экскурсии по каждой из представленных на выставке технологий строительства.

Организаторы выставки домов позаботились о своих гостях и организовали асфальтирование дорог, парковочные места, зоны отдыха для взрослых, игровые площадки для детей и точки питания. Так же посетителям предлагается поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции от экспертов в сфере ИЖС. И всё это совершенно бесплатно! Если вы намереваетесь начать строительство дома и находитесь в поисках надежного подрядчика, хотите получить по-настоящему достоверную информацию по особенностям строительства домов и при этом приятно провести время с семьей на природе, то рекомендуем вам приехать на Выставку Домов «Построй Себе Дом» и всё увидеть своими глазами!

Выставка домов и малоэтажного строительства призвана предоставить максимально объективную информацию по строительству домов, о том, как выглядит реальная загородная жизнь и где каждый посетитель сможет найти свой идеальный загородный дом для счастливой жизни за пределами города!

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