ЕЦБ снижает процентную ставку из-за политической нестабильности

После того, как с середины 2022 года ЕЦБ повысил стоимость заимствований, чтобы бороться с неконтролируемыми ценами на энергоносители и продукты питания из-за войны России на Украине, политики ЕЦБ переключили внимание на снижение ставок.

Снижения стали более целесообразными по мере снижения инфляции, но также стали более желательными для стимулирования инвестиций на фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны.

Высказывались предположения, что банк может принять решение о значительном снижении ставки на полпроцента впервые с начала раунда смягчения.

Этому способствовали худшие, чем ожидалось, экономические данные, а также неожиданно значительное сокращение ставки швейцарским центральным банком ранее в четверг.

Однако ЕЦБ решил продолжить сокращение в том же темпе, на четверть пункта, на фоне опасений, что рост цен все еще может быть проблемой. Хотя инфляция снизилась, она снова поднялась выше целевого показателя ЕЦБ в 2% в ноябре .

Несмотря на это, в заявлении, объявляющем о своем решении, лица, устанавливающие процентные ставки, заявили, что замедление инфляции идет «в соответствии с графиком».