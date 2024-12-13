Дональд Трамп назван человеком года по версии журнала Time

Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «Человеком года» 2024 года.

В своем заявлении журнал заявил, что Трамп был выбран «за организацию возвращения исторического масштаба, за проведение политической перестройки, которая случается раз в поколение», а также «за реорганизацию института американского президентства и изменение роли Америки в мире».

Это уже второй раз, когда Трамп получает эту награду, и в первый раз это произошло после его первой победы на президентских выборах в 2016 году.

Сэм Джейкобс, главный редактор Time, объяснил это решение американской телекомпании NBC, заявив, что «к лучшему или к худшему, (Трамп) оказал наибольшее влияние на новости в 2024 году».

«Трудно спорить с тем фактом, что человек, который переезжает в Овальный кабинет, является самой влиятельной персоной в новостях».

Джейкобс назвал это решение «более легким, чем в прошлые годы».

Дональд Трамп был избран 47-м президентом США на выборах в ноябре прошлого года , обойдя кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.