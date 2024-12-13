Тайвань заявляет, что угроза островам со стороны Китая усиливается

В пятницу Китай нарушил молчание по поводу военных действий вокруг Тайваня , заявив, что «не будет проявлять мягкости в своей борьбе против независимости и за воссоединение».

Тайвань объявил тревогу в связи с всплеском военной активности Пекина вокруг острова в понедельник и задействовал систему экстренного реагирования.

По словам представителя службы безопасности Тайваня, в учениях, в ходе которых имитировались атаки на иностранные суда и отрабатывалась блокада морских путей, приняли участие около 90 китайских военных кораблей и судов береговой охраны.

«Проводить ли учения и когда их проводить — это наше собственное решение, исходя из наших собственных потребностей и ситуации в ходе боевых действий», — заявили в Министерстве обороны в Пекине.

«Независимо от того, будут ли проводиться учения или нет, Народно-освободительная армия не будет отсутствовать и не будет проявлять мягкость в своей борьбе против независимости и за воссоединение», — добавили в нем.