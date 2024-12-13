Amazon выделит 1 млн долларов на инаугурацию Трампа

В четверг вечером компания Amazon объявила о своем намерении пожертвовать 1 миллион долларов (960 000 евро) в фонд инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Представитель гиганта электронной коммерции также сообщил о том, что компания транслирует инаугурацию Трампа на потоковой платформе Prime Video, что стоит также в размере $1 млн. Безос, основатель Amazon, в свою очередь, собирается встретиться с президентом в следующей неделе, как он заявил в интервью CNBC.

Важно отметить, что компания уже транслировала инаугурацию уходящего президента США Джо Байдена в 2021 году.