Лидеры G7 обсудят переходный период в Сирии

Лидеры стран « Большой семерки» (G7) заявили, что готовы поддержать переход к «инклюзивному и несектантскому» правительству в Сирии.

В заявлении они призвали к защите прав человека, в том числе прав женщин и меньшинств. В заявлении также подчеркивалась «важность привлечения режима Асада к ответственности за его преступления».

В заявлении говорится, что G7 будет «сотрудничать и полностью поддерживать» любое сирийское правительство, которое обязуется придерживаться этих принципов.

Лидеры G7 проведут виртуальную встречу в пятницу в 14:30 по Гринвичу.