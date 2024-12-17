Эммануэль Макрон обещает посетить пострадавшую от циклона Майотту

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что посетит Майотту в «ближайшие дни» после циклона, обрушившегося на французскую территорию в Индийском океане.

В понедельник спасатели продолжили поиск выживших и с трудом восстанавливали работу служб на самой бедной заморской территории Франции , где, как опасаются, сотни, а то и тысячи человек погибли в результате сильнейшего за почти столетие циклона, обрушившегося на острова Индийского океана.

Собрав ключевых правительственных чиновников, Макрон заявил, что посетит архипелаг после того, как на Майотту обрушится самый разрушительный циклон за последние 90 лет, который станет национальной катастрофой.

«Сегодня вечером на заседании межведомственного кризисного подразделения я заверил, что все чрезвычайные меры по оказанию помощи жителям Майотты приняты и что может быть обеспечена преемственность государства», — написал Макрон в социальной сети X.