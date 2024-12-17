Вануату потрясло сильное землетрясение

По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего у побережья Вануату во вторник.

За толчком последовал афтершок магнитудой 5,5 недалеко от того же места.

«Это было самое сильное землетрясение, которое я пережил за 21 год жизни в Вануату и на островах Тихого океана. Я видел много крупных землетрясений, но никогда не видел ничего подобного», сказал Дэн МакГарри, журналист, работающий в этом островном государстве.

Очевидцы сообщили о значительных разрушениях в столице Порт-Вила.

«В зданиях города есть люди. Когда мы проходили мимо, там были тела», рассказал один из жителей агентству новостей AFP.

«Посольство США в Порт-Вила получило значительный ущерб и закрыто до дальнейшего уведомления», говорится в заявлении посольства США в социальных сетях. «Мысленно мы со всеми, кого коснулось это землетрясение».

Один из местных жителей сообщил агентству AFP, что первый этаж здания, в котором располагается посольство США, оказался раздавлен верхними этажами.