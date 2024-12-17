Следующим падёт режим Ирана?

Неожиданный и быстрый крах режима Башара Асада в Сирии был встречен с осторожным оптимизмом многими в Иране, где те, кто разочаровался в собственном авторитарном исламском клерикальном режиме, видят параллели между своей борьбой и борьбой сирийского народа.

Для иранцев падение Асада имеет важное значение, поскольку Сирия является краеугольным камнем региональной стратегии Тегерана, символизируя не только геополитическое влияние, но и общую модель авторитарной устойчивости.

Таким образом, отголоски событий в Сирии ощущаются на всей социальной и политической арене Ирана.

Отстранение Асада от власти возродило среди иранцев надежду на возможные перемены в стране, особенно после жестокого подавления иранским правительством движения «Женщины, жизнь, свобода» , в результате которого сотни людей погибли и тысячи оказались в тюрьмах.

Отстранение Асада от власти усилило это чувство возможности, заставив многих иранцев задуматься, не приближается ли час расплаты для Исламской Республики.