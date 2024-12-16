Конго и Руанда заявили об отмене мирных переговоров в Анголе

Президент Демократической Республики Конго заявил, что мирные переговоры между Демократической Республикой Конго и Руандой , запланированные на воскресенье, были неожиданно отменены.

Редкая личная встреча лидеров стран Центральной Африки в Анголе была организована с целью смягчения напряженности между двумя соседями из-за почти трехлетнего мятежа повстанцев движения «М23».

В переговорах должны были принять участие президент Конго Феликс Чисекеди и президент Руанды Поль Кагаме.

Чисекеди, прилетевший в столицу Анголы Луанду для участия в встрече, вместо этого должен был провести двусторонние переговоры с президентом Анголы Жоау Лоренсу.

В сообщении на платформе X (ранее Twitter) администрация президента Конго объяснила отмену отказом делегации Руанды принять участие.