Штайнмайер намерен официально объявить о роспуске Бундестага

В ближайшие дни Президент Штайнмайер официально объявит о роспуске Бундестага. Правительство Шольца останется временным правительством, пока не придет новое правительство, которое смогло бы подписывать новые договоры.

Сегодня партия христианских демократов оппозиции представит свою партийную программу, возглавляемую Фридрихом Мерцем, который многие считают будущим канцлером. Социал-демократы Шольца, вероятно, также представят свою партийную программу во второй половине дня.

После голосования в Бундестаге в понедельник Бритта Хассельманн заявила, что избежать «длительных препирательств и споров» по поводу некоторых законодательных проектов можно было бы, если бы канцлер Олаф Шольц проявил больше лидерских качеств.

Лидер парламентской фракции «Зелёных» отметил, что Олаф Шольц не проявил достаточных лидерских качеств во время своего пребывания на посту канцлера Германии. Катарина Дрёге, сопредседатель парламентской группы, заявила, что лидер оппозиции Фридрих Мерц (ХДС) не готов к внеочередным выборам, назначенным на 23 февраля.