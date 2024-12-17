TikTok просит Верховный суд не допустить запрета

В понедельник TikTok обратился в Верховный суд США с просьбой временно заблокировать федеральный закон, требующий от его китайской материнской компании ByteDance продать платформу или столкнуться с запретом.

Закон о запрете или изъятии активов должен вступить в силу 19 января и может привести к запрету приложения на одном из крупнейших рынков.

Президент Джо Байден подписал закон в апреле, пытаясь устранить потенциальные риски национальной безопасности со стороны TikTok, включая его связи с Китаем. Министерство юстиции США заявило, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку содержит конфиденциальные данные о пользователях из США.

TikTok утверждает, что новый закон нарушит права 170 миллионов американских пользователей, которые используют приложение, предусмотренные Первой поправкой.

Ранее в этом году компания обратилась в коллегию федеральных апелляционных судей с просьбой отменить закон. Однако апелляционный суд отклонил этот аргумент в постановлении, вынесенном ранее в этом месяце. Затем TikTok заявил, что подаст апелляцию на это решение в Верховный суд.

Платформа отрицает передачу данных китайским чиновникам.