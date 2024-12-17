Продуктовые карточки возвращаются в России

В 2025 году в Калининградской области начнут действовать продуктовые социальные карты, об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Данная инициатива будет направлена на обеспечение необходимыми товарами уязвимых групп населения.

В прошлом пандемия помогла внедрить подобную систему в регионе. Тогда местные власти выдавали ежемесячные талоны на 5 тысяч рублей тем, кто остался без работы из-за COVID-19, пенсионерам перед пенсией, инвалидам, одиноким родителям с детьми. В рамках этой программы были доступны свинина, говядина, курица, колбасы, масло, молочные продукты, хлеб, макароны, крупы и прочие необходимые товары.

Более 5 тысяч карт были выпущены местными властями для жителей Камчатки, участвующих в программе "Доступная рыба", которая уже несколько лет предоставляет возможность приобретать морепродукты по низким ценам.

Новые правила продаж и контроля в торговых залах вступили в силу в начале декабря из-за перекупщиков, которые приобретали большие объемы товара. Проект направлен на социально незащищенных граждан, включая ветеранов и инвалидов, ограничивая их покупки рыбы до 5 килограммов каждого вида в месяц.

Председатель комитета Госудумы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, предложил распространить аналогичные меры по всей России. Он уточнил в интервью, что благодаря этому многие граждане страны смогут ощутить уверенность в условиях значительного увеличения цен.

"Предлагается, чтобы государство поддерживало такую социальную инициативу в регионах и у поставщиков продуктов питания. Бюджет должен компенсировать хотя бы часть издержек. Подобная практика смогла бы оказать помощь в поддержке социально уязвимых слоев населения", – отметил депутат.