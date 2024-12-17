Министр финансов Канады ушел в отставку

Министр финансов Канады Христя Фриланд объявила в понедельник, что покидает свою должность и выходит из кабинета премьер-министра Джастина Трюдо.

Она заявила, что не согласна с Трюдо в вопросе определения наилучшего пути развития страны в вопросах реагирования на угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести тарифы в отношении канадских товаров.

«Сегодня наша страна сталкивается с серьезным вызовом», — заявила Фриланд в своем письме об отставке Трюдо, указав на запланированные Трампом 25-процентные пошлины на импорт из Канады.

«В течение последних нескольких недель мы с вами расходимся во мнениях относительно наилучшего пути развития Канады», — добавила она.

Правительство Трюдо недавно объявило о планах временно отменить федеральный налог с продаж на ряд товаров и направить чеки миллионам канадцев, которые сталкиваются с ростом цен и приближением федеральных выборов.

Поскольку Канада готовится к переходу на борьбу с угрозой повышения пошлин, стране следует избегать «дорогостоящих политических уловок», написала в своем письме экс-министр.