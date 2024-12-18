Задержан подозреваемый в убийстве генерала Игоря Кириллова

Российские власти заявили в среду, что задержали гражданина Узбекистана после того, как генерал погиб в результате взрыва бомбы, спрятанной в транспортном средстве.

«По подозрению в совершении теракта, в результате которого погибли командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержан гражданин Узбекистана 1995 года рождения», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В статье утверждается, что 29-летний подозреваемый признался, что был «завербован украинскими спецслужбами», а российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что мужчине предлагали 100 000 долларов и поездку в Европейский Союз.

Пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщила, что мужчина «подозревается в совершении террористического акта».

54-летний генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант погибли во вторник утром возле жилого квартала в юго-восточном округе Москвы, когда дистанционно было приведено в действие устройство, спрятанное в скутере или прикрепленное к нему.