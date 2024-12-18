Циклон «Чидо» унес жизни 34 человек в Мозамбике

34 человека погибли в Мозамбике в результате циклона «Чидо», сообщили власти во вторник. За несколько дней до этого шторм обрушился на французский остров Майотта .

По данным Национального института по управлению рисками и стихийными бедствиями Мозамбика, в результате урагана «Чидо» пострадали более 300 человек, а также было разрушено около 23 600 домов и 170 рыболовных судов.

По данным агентства, в целом от урагана в Мозамбике пострадали более 175 000 человек.

В воскресенье ураган «Чидо» обрушился на провинцию Кабу-Делгаду, где унес жизни 28 человек, а затем унес жизни еще шести человек в провинциях Нампула и Ньяса, расположенных дальше от побережья.

Спасательные бригады продолжают работу в сильно пострадавших районах.

На данный момент официальное число погибших на Майотте составляет 21, но власти и спасательные службы предупреждают, что окончательный счет может составить сотни или даже тысячи. Комендантский час начинается в 22:00 по местному времени и введен для предотвращения мародерства, заявило Министерство внутренних дел.

Майотта — один из нескольких островов в мире, которые являются частью Франции и управляются из Парижа.