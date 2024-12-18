Nissan и Honda: на шаг ближе к возможному слиянию

Японские автопроизводители Nissan и Honda в среду подтвердили сообщения о том, что они обсуждают «будущее сотрудничество», но опровергли информацию о достижении соглашения о слиянии.

Несмотря на это, стоимость акций Nissan взлетела на 22% из-за слухов о вероятности слияния. В то же время, акции Honda упали на 3%.

Если бы два автогиганта объединились, образовалась бы третья по величине в мире автомобилестроительная группа.

Также сообщалось, что в переговорах принимал участие один из других крупнейших автопроизводителей Японии — Mitsubishi.

В августе все три компании объявили, что планируют совместно использовать детали, необходимые для производства электромобилей, поскольку автопроизводителям сложно конкурировать с китайскими электромобилями, выходящими на рынок.