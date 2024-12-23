Сербия: Десятки тысяч людей присоединяются к студенческим протестам

В воскресенье сербы вышли на улицы столицы Белграда, чтобы выразить протест против действующего правительства. По данным министерства внутренних дел, в демонстрациях приняли участие около 29 000 человек.

Правительство Сербии оказалось под давлением после семи недель спорадических демонстраций по всей стране в ответ на обрушение крыши железнодорожного вокзала в северном городе Нови-Сад, в результате которого погибли 15 человек.

Демонстранты возлагают вину за обрушение крыши поезда на широко распространенную коррупцию и небрежную работу на здании железнодорожного вокзала, которое за последние годы дважды ремонтировалось в рамках проектов с участием китайских государственных компаний.

Около 13 человек были арестованы в связи с трагедией в Нови-Саде, включая министра правительства. Однако позднее освобождение министра усилило скептицизм общественности по поводу расследования.

Президент Сербии Александр Вучич пренебрежительно отнесся к протестам, заявив в субботу, что ему «на самом деле все равно» на протесты, обвинив своих оппонентов в манипулировании студентами с целью получения власти.

Однако он назвал воскресный протест «значительно большим собранием», заявив, что он «готов» услышать требования протестующих.