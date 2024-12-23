Фицо посетил Москву на фоне газового спора с Украиной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо совершил в воскресенье необъявленный визит в Москву для того, что он и Кремль назвали «рабочей встречей» с президентом Владимиром Путиным .

Фицо совершил поездку через несколько дней после того, как образовался тупик спор с правительством в Киеве по поводу транзита российского газа через Украину в Словакию, а Зеленский заявил, что не намерен продлевать действующие контракты после конца года.

Словацкий лидер безуспешно пытался добиться изменения этой позиции на саммите ЕС в Брюсселе в начале этой недели.

Фицо — третий лидер государства-члена ЕС, посетивший Москву для переговоров с Путиным после вторжения России в Украину в 2022 году. Он следует за австрийским канцлером Карлом Нехаммером в апреле 2022 года и совсем недавно — за венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в июле.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что вечерние переговоры завершились и что лидеры двух стран не будут делать совместного заявления.