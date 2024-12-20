Япония определит судьбу почвы, удаленной в ходе ликвидации последствий аварии на Фукусиме

Правительство Японии заявило в пятницу, что намерено к следующей весне принять решение о плане переработки или утилизации почвы в префектуре Фукусима, которая была вывезена во время ликвидации последствий ядерной катастрофы 2011 года.

«Это проблема, которую Япония должна решать сообща», — заявил главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси на первом министерском совещании, посвященном обсуждению ситуации.

Около 14 миллионов кубических метров почвы в настоящее время свалены вместе с другими радиоактивными отходами на временном хранилище вблизи ядерного комплекса Фукусима-1, который был поврежден землетрясением и цунами в марте 2011 года. Окончательное место захоронения почвы еще не определено.

Почву с высоким уровнем радиации, которую нельзя переработать, планируется утилизировать за пределами северо-восточной префектуры в соответствии с законом к марту 2045 года. Однако в условиях отсутствия дорожной карты губернатор Фукусимы Масао Учибори призвал центральное правительство оперативно ее разработать.

Япония планирует перерабатывать почву с низкой радиоактивностью (до 8000 беккерелей на килограмм), используя ее для строительства дорожных насыпей и других общественных работ, чтобы сократить общее количество почвы, которую в конечном итоге придется утилизировать.