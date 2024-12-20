Хуснуллин: "раздавать" деньги застройщикам не будут

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в интервью РБК, что государство не планирует предоставлять финансовую поддержку застройщикам, но они намерены поддержать ипотеку.

Он отметил, что проблемы будут решаться с помощью нефинансовых мер поддержки. Хуснуллин подчеркнул, что в настоящее время в бюджете недостаточно средств для финансовой поддержки, поэтому они сосредоточатся на поддержке ипотеки. Он добавил, что пока не будет предоставляться финансовая помощь, на которую рассчитывают застройщики, и не будет начато распределение средств.

В своем выступлении вице-премьер сделал акцент на том, что богатейшие люди в стране увеличили свое состояние. Он также отметил, что прибыли также увеличились. "Зачем жаловаться? Экономика выросла неожиданными темпами. В разных местах ситуация может быть лучше или хуже, но в целом все неплохо", - подчеркнул Хуснуллин.