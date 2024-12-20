США удвоили численность своих войск в Сирии

На четверговой пресс-конференции представитель Министерства обороны США объявил, что Пентагон заявил о присутствии «приблизительно 2000» американских военнослужащих в Сирии, что в два раза превышает ранее объявленное число в 900 человек.

Генерал-майор Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона, отметил, что при развертывании сил возникают дипломатические и оперативные соображения безопасности, что имеет отношение и к данной ситуации, и подтвердил, что все 2000 американских военнослужащих находятся в Сирии.

В четверг было заявлено, что временные ротационные силы, предназначенные для удовлетворения изменяющихся потребностей миссии, являются дополнительными силами, в то время как 900 человек находятся в долгосрочных командировках. Эту информацию предоставил Райдер.

После свержения режима президента Башара Асада, в пятницу делегация США планирует посетить Сирию для взаимодействия с временным сирийским правительством. Это будет первый визит высокопоставленной американской делегации в страну после изменений в политической обстановке.